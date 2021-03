Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 3.)

Ljubljana, 17. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pozivu slovenskega premierja Janeza Janše k javni objavi pogodbe med Evropsko komisijo in podjetjem AstraZeneca zaradi zamud pri dobavi cepiva proti covidu-19. Poročale so tudi o tem, da je Slovenija preventivno zaustavila cepljenje s tem cepivom.