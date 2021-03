Arsenovič z mariborskimi poslanci o prihodnosti Farmadenta

Maribor, 17. marca - Na delovnem sestanku na Mestni občini Maribor so bili danes poslanci 7. volilne enote Dejan Kaloh (SDS), Branislav Rajić (SMC) in Franc Trček (SD). Z županom Sašo Arsenovičem so govorili o spremembah zakona o lekarniški dejavnosti, ki so v obravnavi v državnem zboru in bi lahko vplivale tudi na prihodnost mariborske družbe Farmadent.