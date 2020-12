Proračun Mestne občine Maribor za 2021 zastavljen pri 166 milijonih evrov

Maribor, 21. decembra - Mariborski mestni svetniki so danes v prvi obravnavi potrdili proračun za prihodnje leto, ki je določen v višini 166 milijonov evrov, kar je okoli 12 milijonov evrov več od letošnjega. Med njihovimi pomisleki so bili visoko zadolževanje, osredotočenost vlaganj v središče mesta, načrtovane nove zaposlitve na občini in vprašanje Farmadenta.