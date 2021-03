KSJS vlado poziva k umiku predloga zakona o debirokratizaciji iz postopkov obravnave

Ljubljana, 16. marca - Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je vlado pozvala k umiku predloga zakona o debiroktratizaciji in postopkov obravnave in v skladu s pravili delovanja Ekonomsko-socialnega sveta k socialnemu dialogu o predlaganih rešitvah. Menijo, da se s predlaganimi določili le še povečujeta pravna negotovost in nepreglednost.