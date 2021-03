ZPS: Predlog zakona o debirokratizaciji znižuje raven varstva pravic potrošnikov

Ljubljana, 16. marca - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je vladi poslala pripombe na predlog zakona o debirokratizaciji, saj meni, da so nekatera določila v nasprotju z zakonom o varstvu potrošnikov in znižujejo raven varstva pravic potrošnikov. Za ZPS sta sporni določili o neobveznih računih pri negotovinskem poslovanju in o vročanju dokumentov na elektronski naslov.