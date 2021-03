Sredino srečanje politične in strokovne javnosti glede epidemije brez Levice in LMŠ

Ljubljana, 16. marca - Sredinega srečanja vodij parlamentarnih strank in poslanskih skupin ter ministra za zdravje Janeza Poklukarja s strokovno skupino, na katerega vabi predsednik republike Borut Pahor, se tudi tokrat ne bosta udeležili LMŠ in Levica. Druge stranke napovedujejo udeležbo. Razpravljali bodo o strategiji boja z epidemijo in nujnih spremembah v zdravstvu.