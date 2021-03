V LMŠ za razpravo o epidemiji v DZ, v SAB pa za sodelovanje vseh strokovnjakov

Ljubljana, 11. marca - V LMŠ so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora za zdravstvo. Menijo, da mora stroka imeti možnost predstavitve pogleda na spopadanje z epidemijo covida-19 celotni politiki in ljudem, so sporočili ob napovedi vnovičnih pogovorov predsednika Boruta Pahorja s strankami. V SAB pa si želijo, da bi na posvetu sodelovali tudi drugi strokovnjaki.