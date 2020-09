Združenje frank s prijavo nepoštene poslovne prakse nad 10 bank in ZBS

Ljubljana, 23. septembra - Združenje frank je zaradi zavajajoče in agresivne poslovne prakse na Tržni inšpektorat RS in Banko Slovenije poslalo prijavo kršitev zoper 10 bank in njihovo interesno združenje, Združenje bank Slovenije (ZBS). Prijava se nanaša na smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci v frankih, so pojasnili.