Dnevnik o interpelaciji (16. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Adjutantka piše o interpelaciji zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec. Ministrica promovira ideologijo, ki temelji na filozofiji krvi in rodne grude ter nima nobene zveze z mednarodnim, evropskim ali domačim pravom človekovih pravic in svojo radikalnost zavija v celofan, piše avtor.