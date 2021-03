Primorske novice o cepivih (16. 3.)

Koper, 15. marca - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Škoda je narejena piše o cepljenju in tem, da so mRNA cepiva postala sinonim za zaupanja vredna. Nato je prišla AnstraZeneca in z njo panika učiteljev, ki jim očitno niso pravočasno pojasnili, da je visoka temperatura pričakovan in celo zaželen učinek, ki kaže na odziv na cepivo, meni avtorica.