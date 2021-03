V koaliciji vse očitke zoper Kustečevo ocenjujejo kot neutemeljene

Ljubljana, 15. marca - Ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec so ob današnji obravnavi interpelacije, ki so jo o njenem delu in odgovornosti vložili v delu opozicije, stopili v bran v koalicijskih SDS, SMC in NSi. Prepričani so, da so vsi očitki zoper ministrico neutemeljeni in da ministrica resor vodi odgovorno.