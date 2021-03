V osebnem avtomobilu prevažal 11 tujcev, v kombiju 30

Ljutomer/Gornja Radgona/Škofije, 12. marca - Pomurski policisti so v četrtek pri varovanju državne meje pred naseljem Srednja Bistrica ustavili osebni avtomobil in ugotovili, da je 35-letni državljan Moldavije v njem nezakonito prevažal 11 državljanov Pakistana. Predali so jih Hrvaški. Na Škofijah pa je policija ustavila kombi s 30 ilegalnimi prebežniki, postopki še potekajo.