Počivalšek na posvetu napovedal nadaljnjo podporo startupom

Ljubljana, 12. marca - Startupi so ključnega pomena za rast gospodarstva in nova delovna mesta, zato jim bo Slovenija še naprej zagotavljala podporo, je na današnjem posvetu dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Pri tem je izpostavil tako vsebinsko kot neposredno finančno podporo, so sporočili z ministrstva.