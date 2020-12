Podjetniški sklad bo v 2021 razdelil 164 milijonov evrov sredstev

Ljubljana, 22. decembra - Vlada je na seji vladnega odbora za gospodarstvo sprejela poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2021. Načrt predvideva izvajanje finančnih spodbud v skupnem znesku 164,44 milijona evrov odobrenih sredstev za mikro, mala in srednje velika podjetja, startupe in scaleupe, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.