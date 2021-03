Španija kot prva v EU dostavljavcem priznala status zaposlenih

Madrid, 11. marca - Španija je kot prva država znotraj EU dostavljavcem podjetij, kot sta Deliveroo in UberEats, priznala status zaposlenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tako v Španiji kot drugih evropskih državah so dostavljavci na kolesih in motorjih večkrat opozarjali na svoj status prekarnosti in zahtevali pravice, ki izhajajo iz statusa zaposlenega.