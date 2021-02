Britansko vrhovno sodišče: Uberjevi vozniki so delavci

London, 19. februarja - Vozniki, ki opravljajo prevoze prek platforme Uber, niso samozaposleni, ampak so delavci, upravičeni do pravic iz delovne zakonodaje, je danes odločilo britansko vrhovno sodišče. V kalifornijskem podjetju Uber, ki upravlja s platformo, zagotavljajo, da bodo odločitev spoštovali in se posvetovali z vozniki, poročajo tuje tiskovne agencije.