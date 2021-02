Za vikend poostren nadzor na smučiščih, policija tam v zadnjem tednu obravnavala 27 nesreč

Ljubljana, 25. februarja - Zdravstveni inšpektorat, inšpektorat za infrastrukturo in policija bodo prihajajoči vikend na vseh smučiščih po Sloveniji, ki obratujejo, izvedli poostren nadzor. Že v minulih dneh so inšpektorji ugotovili nekaj neskladnosti na smučiščih, med drugim pri gostinski ponudbi. Policisti pa so v zadnjem tednu dni obravnavali 27 nesreč na smučiščih.