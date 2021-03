Na Japonskem se spominjajo desete obletnice trojne katastrofe

Tokio, 11. marca - Na Japonskem so danes z minuto molka in številnimi spominskimi slovesnostmi obeležili deseto obletnico silovitega potresa in cunamija na severovzhodu države, ki je sprožil najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu. Trojna katastrofa, ki je trajno zaznamovala celotno državo, je zahtevala približno 20.000 življenj.