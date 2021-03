Strokovnjaka pred 10. obletnico Fukušime: Mnogih lekcij se nismo naučili

Ljubljana, 10. marca - V četrtek bomo obeležili 10. obletnico jedrske nesreče v japonski Fukušimi. Čeprav je razdejanje, ki sta ga povzročila potres in cunami, spremljal ves svet, se mnogih lekcij nismo naučili, izpostavljata okoljska strokovnjaka Oda Becker in Jan Haverkamp. Delovanje Neka ocenjujeta kot neodgovorno in nespametno.