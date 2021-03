Lego lani z rekordnim dobičkom

Koebenhavn, 10. marca - Zaprtje javnega življenja je šlo lani na roke danskemu proizvajalcu kock Lego, saj so ljudje več časa preživeli doma. Družba je lani ustvarila 9,9 milijarde kron (1,3 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 19 odstotkov več kot v predhodnem letu in največ doslej. Prihodki so poskočili za 13 odstotkov na 43,7 milijarde kron.