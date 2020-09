Lego napovedal dodatna vlaganja v trajnostni razvoj

Koebenhavn, 26. septembra - Danski proizvajalec igrač Lego je za prihodnja tri leta napovedal za skupno 400 milijonov dolarjev (339 milijonov evrov) naložb v trajnostni razvoj. Med drugim bodo opustili plastično embalažo za kocke in jo nadomestili s papirnato. Kot so pojasnili, so jih k temu pozvali tudi otroci sami.