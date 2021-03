Zaradi pomanjkanja hitrih testov v ZD Celje začasno prekinili testiranja

Celje, 10. marca - Prostovoljno in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom v dvorani Golovec v Celju trenutno zaradi zamude pri dobavi hitrih testov ne poteka, so za STA potrdili v Zdravstvenem domu (ZD) Celje. Čakajo namreč na naročenih 1500 testov, ki bi morali prispeti že pred dnevi. Te naj bi sedaj dobili v ponedeljek, 15. marca, so pojasnili.