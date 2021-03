V ponedeljek potrdili 740 okužb z novim koronavirusom, umrlo sedem covidnih bolnikov

Ljubljana/Ljubelj, 9. marca - V ponedeljek so v Sloveniji opravili 4700 PCR testov in potrdili 740 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov je znašal 15,7 odstotka, sedemdnevno povprečje novih okužb je 764. Hospitaliziranih je bilo 506 covidnih bolnikov, 90 na oddelkih za intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 63 oseb, sedem jih je umrlo.