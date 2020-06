Celjski mladinski center razglasili Naj prostovoljce leta 2019

Celje, 5. junija - Celjski mladinski center je danes razglasil Naj prostovoljce leta 2019. V kategoriji od 12 do 15 let sta Naj prostovoljki Lamija Berisalić in Živa Romih, od 16 do 19 let Brina Gaber in Špela Konda, od 20 do 29 let Žan Žilavec in Anja Debeljak, od 30 do 60 let Elvis Cvikl in Dijana Dević in nad 60 let Zdenka Kosaber in Amalija Lampret.