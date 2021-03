Po popravljenem predlogu SNS 13. maj ne bi bil dela prost dan

Ljubljana, 9. marca - V poslanski skupini SNS so nekoliko popravili svoj prvoten zakonski predlog, da bi 13. maj praznovali kot državni praznik prvega spopada z agresorjem na slovenskih tleh, ki bi bil tudi dela prost dan. Po opravljenem premisleku in upoštevanju predlogov gospodarstva zdaj predlagajo, da bi bil omenjeni praznik normalen delovni dan, so sporočili.