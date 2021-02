Predsedniki veteranskih in domoljubnih organizacij s Pahorjem o dialogu z državnimi organi

Ljubljana, 18. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je na vsakoletnem pogovoru sprejel predsednike veteranskih in domoljubnih organizacij, povezanih v koordinacijo KODVOS. Izpostavili so nujnost konstruktivnega dialoga s predstavniki državnih organov o vprašanjih, ki se nanašajo na urejanje položaja organizacij, uveljavljanja pravic in njihovega financiranja.