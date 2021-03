MNZ zavrača obtožbe o nestrokovnem vodenju postopka v primeru spolno napadene prosilke za azil

Ljubljana, 8. marca - Ministrstvo za notranje zadeve zavrača obtožbe o nestrokovnem vodenju postopka za mednarodno zaščito v primeru ženske, ki so jo v njeni domovini spolno napadli policisti. "Obžalujemo, da je konkretna zadeva, ki je za prosilke nedvomno travmatična, predmet javne razprave in hkrati popolnoma izvzeta iz konteksta," so zapisali v sporočilu za javnost.