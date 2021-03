Ob dnevu žensk več dogodkov, Mesto žensk razglasilo prejemnice nagrad WoW

Ljubljana, 8. marca - Ob mednarodnem dnevu žensk več organizacij pripravlja različne dogodke. Tako je Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk razglasilo dobitnice WoW nagrad. Letošnje nagrajenke so aktivistki Zana Fabjan Blažič in Aigul Hakimova ter seksologinja Gabrijela Simetinger. Nagrado prejmeta tudi festival Rdeče zore in radijska oddaja Lezbomanija.