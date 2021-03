Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. in 7. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pismu Italijanske unije, v katerem so pozvali slovensko vlado k premisleku glede zaostritve ukrepov na meji. Poročale so tudi o generalnem direktorju policije Antonu Olaju, ki je v intervjuju za Delo dejal, da indici kažejo, da so bile določene preiskave v policiji politično motivirane.