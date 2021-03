Primorske novice o nasilju nad ženskami (8. 3.)

Koper, 7. marca - Vesna Humar v komentarju Izvolite šopek ... za dan žena piše o prosilki za azil in njenih dveh hčerkah, ki so zbežale iz Konga, potem ko so žensko zaradi političnega delovanja njenega moža posilili. Vlada je njeno prošnjo zavrnila. Ta zgodba bi poleg sočutja morala vzbujati tudi jezo, meni avtorica.