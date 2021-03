EU in ZDA začasno odpravile carine v sporu zaradi Airbusa in Boeinga

Bruselj/Washington, 5. marca - Ameriški predsednik Joe Biden in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se v telefonskem pogovoru dogovorila, da EU in ZDA kot simbolno gesto za nov začetek v čezatlantskih odnosih začasno odpravijo vse dodatne carinske dajatve, ki so jih medsebojno uvedle v sporu zaradi državne pomoči letalskima proizvajalcema Airbus in Boeing.