EU v sporu okoli letalskih proizvajalcev uvaja carine na ameriške izdelke

Bruselj, 9. novembra - EU bo v sporu v ZDA okoli nedovoljene pomoči letalskim proizvajalcem napravila naslednji korak in uvedla carine na določene ameriške izdelke, je danes navedel podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. WTO je nedavno prižgala zeleno luč za tako potezo EU. "In to bomo napravili," je dejal Dombrovskis po poročanju tujih tiskovnih agencij.