Posebna odposlanka ZN za Mjanmar v Varnostnem svetu zahtevala konec zatiranja

New York, 5. marca - Posebna odposlanka ZN za Mjanmar Christine Schraner Burgener je na zasedanju Varnostnega sveta ZN zahtevala, da vojaški vrh, ki je 1. februarja z udarom prevzel oblast, takoj ustavi nasilje in zatiranje protestnikov. Ni pa zahtevala sankcij in v Združenih narodih ne pričakujejo nobenega ukrepa Varnostnega sveta.