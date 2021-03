Yangon, 5. marca - Mjanmarske varnostne sile so danes znova nasilno zatrle proteste proti državnemu udaru, ki ga je pred dobrim mesecem izvedla vojska. Policisti in vojaki so protestnike razgnali v Yangonu, Mandalayu, Monywi, Myingyanu in Patheinu. Iz Mandalaya poročajo o eni smrtni žrtvi med protestniki.