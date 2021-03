V EU vse več ukrepov zaradi nevarnih potrošniških proizvodov

Bruselj, 6. marca - Na podlagi obvestil v sistemu hitrega obveščanja v EU o nevarnih potrošniških proizvodih Safety Gate, ki pomaga pri umiku nevarnih neživilskih proizvodov s trga, so organi v EU lani sprejeli 5377 ukrepov, kar je 900 več kot leto prej in največ doslej. Njihovo število sicer narašča že več let, so ta teden sporočili iz Bruslja.