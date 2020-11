Evropska komisija z novo agendo za potrošnike

Bruselj, 13. novembra - Evropska komisija je danes predstavila novo agendo za potrošnike, s katero naj bi potrošnikom omogočila dejavno vlogo pri zelenem in digitalnem prehodu v naslednjih letih. Cilj je tudi izboljšanje varstva potrošnikov in odpornosti med pandemijo covida-19 in po njej. Potrošniške organizacije so dokument že pozdravile.