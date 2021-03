Črnogorski državljan pomagal pri nezakonitem prehodu meje

Novo mesto, 5. marca - Policisti so v četrtek okoli 18.30 na avtocesti na Drnovem v smeri proti Novemu mestu ustavili osebni avtomobil in med postopkom ugotovili, da državljan Črne gore v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Voznika so pridržali in mu zasegli avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.