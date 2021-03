V centru Ljubljane trije neznanci oropali moškega

Ljubljana, 5. marca - V centru Ljubljane so trije neznani storilci v četrtek zvečer pristopili do moškega, ga spotaknili, da je padel, ter mu zagrozili z nožem. Odvzeli so mu torbo z vsebino, nato pa s kraja zbežali. Oškodovali so ga za nekaj sto evrov. Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh znanih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili storilci stari okoli 20 let. Prvi storilec je visok okoli 175 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v jeans hlače in temno jakno. Drugi storilec je visok okoli 170 centimetrov, normalne postave, oblečen pa je bil v temna oblačila. Tretji storilec je visok okrog 160 centimetrov, normalne postave, oblečen je bil v temnejše hlače in sivo jakno, so navedli na policiji.