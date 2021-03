V Šentjurju trije Romuni oropali 72-letnega moškega

Šentjur, 3. marca - Sredi Šentjurja so v torek pod pretvezo, da zbirajo prostovoljne prispevke za gluhoneme, trije Romuni, stari 16, 19 in 37 let, oropali 72-letnega moškega s šentjurskega območja. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa jih je policija pridržala, s kazensko ovadbo pa jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili s policije.