Mediji: Maročan za dve posilstvi pravnomočno obsojen na 15 let zapora

Ljubljana, 5. marca - Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo 37-letnega Maročana Alija Safinija in potrdilo sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki ga je spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj posilstva, poročajo Delo, Slovenske novice in Dnevnik. Safini je tako pravnomočno obsojen na enotno zaporno kazen 15 let zapora ter izgon iz države za čas petih let.