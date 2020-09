Maročanu za dve posilstvi 15 let zaporne kazni in izgon iz države

Ljubljana, 25. septembra - Okrožno sodišče v Ljubljani je v četrtek 37-letnega Maročana Alija Safinija spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj posilstva oktobra lani v Ljubljani ter mu izreklo enotno zaporno kazen 15 let zapora ter izgon iz države za čas petih let. Ob tem mu je sodišče tudi podaljšalo pripor do izvršitve kazni. Sodba še ni pravnomočna.