Zelena luč konferenci o prihodnosti Evrope tudi iz Evropskega parlamenta

Bruselj, 4. marca - Zeleno luč konferenci o prihodnosti Evrope so danes prižgali tudi v Evropskem parlamentu, potem ko so jo v sredo podprle članice EU. Vodstvo parlamenta je danes potrdilo skupno izjavo osrednjih institucij, ki je temelj za izvedbo konference. Cilj je približati EU državljanom ter prisluhniti njihovim skrbem in ambicijam.