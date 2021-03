Članice EU prižgale zeleno luč konferenci o prihodnosti Evrope

Bruselj, 3. marca - Članice EU so danes podprle skupno izjavo osrednjih institucij unije o izvedbi konference o prihodnosti Evrope in tako prižgale zeleno luč temu projektu. To sicer še ni konec postopka, ki glede na prvotne načrte zamuja že skoraj leto dni. Vodstvo Evropskega parlamenta bo o skupni izjavi predvidoma odločalo v četrtek.