Z uporabo aplikacije do interaktivnega in zabavnega spoznavanja zdravega življenja brez raka

Ljubljana, 4. marca - Zveza slovenskih društev za boj proti raku v tednu boja proti tej bolezni priporoča uporabo nove izobraževalne mobilne aplikacije WASABY. Preko aplikacije lahko namreč najstniki, stari od 14 do 19 let, z zabavnim in interaktivnim učenjem spoznavajo nasvete za zdravo življenje brez raka ter lažje razumejo sporočila Evropskega kodeksa proti raku.