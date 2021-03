Varuh opozarja na težave, s katerimi se v zdravstvenem sistemu soočajo bolniki z rakom in drugimi težkimi boleznimi

Ljubljana, 3. marca - Boleča resničnost, ki jo bolniki z rakom in drugimi težkimi boleznimi izkušajo iz dneva v dan, zahteva celovito zdravstveno reformo, ki bo zagotovila dostopne, kakovostne in varne programe preprečevanja bolezni, zdravljenja in rehabilitacije, je ob slovenskem tednu boja proti raku izpostavil varuh človekovih pravic Peter Svetina.