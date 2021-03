Dijaška organizacija Slovenije obsodila kaznovanje mariborskih dijakov

Ljubljana, 4. marca - V Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) menijo, da so obdolžilni predlogi in kazni za dijake, ki so februarja v Mariboru protestirali zaradi poteka šole na daljavo, popolnoma neutemeljeni ter da so bile dijakom kršene pravice. "Mladi smo nosilci razvoja in naš glas napredku ne sme biti utišan," so zapisali.