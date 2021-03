Kustečeva verjame, da bodo kaznovani dijaki prevzeli odgovornost za svoja dejanja

Ljubljana, 4. marca - Po tistem, ko so mariborski dijaki zaradi protestnega shoda za vrnitev v šolske klopi prejeli kazni in pozive na zagovor pred sodnikom, je ministrica za izobraževanje Simona Kustec ocenila, da gre za mlade odrasle, za katere verjame, "da razumejo in tudi prevzemajo odgovornost za svoja dejanja". To je prvi korak v svet odraslosti, je še dejala.