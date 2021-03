Epidemija ni bistveno vlivala na lansko poslovanje Pokrajinskega muzeja Celje

Celje, 7. marca - Epidemija novega koronavirusa ni bistveno vplivala na lansko poslovanje Pokrajinskega muzeja Celje. Zmanjšali so se prihodki iz naslova vstopnin in vodstev, kljub temu so leto končali z rahlim presežkom prihodkov nad odhodki, je za STA povedal direktor muzeja Stane Rozman. V muzej tako kot lani tudi letos načrtujejo deset razstav.