Monografija o Almi M. Karlin za intelektualni, duhovni in estetski užitek

Celje, 12. oktobra - V Pokrajinskem muzeju Celje so danes, ko bi Alma M. Karlin praznovala 131 let, predstavili znanstveno monografijo Neskončno potovanje Alme M. Karlin antropologinje Barbare Trnovec, ki se z znano Celjanko ukvarja 23 let. Knjiga, spisana na poljuden način, poleg že znanih prinaša tudi vrsto novih spoznanj, pospremila pa bo tudi razstavo na Dunaju.