V SMC in NSi ter Levici z dopolniloma za črtanje navajanja veroizpovedi pri prijavi prebivališča

Ljubljana, 3. marca - DZ se je danes lotil tudi predloga novele zakona o prijavi prebivališča, s katero želi vlada preprečiti fiktivne prijave. Do tega, da bi pri prijavi navajali denimo veroizpoved, pa so bili kritični ne le v delu opozicije, ampak tudi v SMC in NSi, ki želita z dopolnilom umakniti sporno določbo. Podoben namen ima dopolnilo Levice.